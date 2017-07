Il crumble di mele senza burro è un dolce goloso e leggero realizzato con una base di mele arricchite da frutta secca e cannella e una copertura croccante e dorata realizzata con farina, zucchero e olio di girasole. Il crumble di mele è una preparazione molto semplice che però lascia sempre tutti molto soddisfatti e la sua versione originale prevede quasi sempre un impasto sbricioloso a base di farina, zucchero e burro (in qualche caso anche le uova). Quella che vi propongo io è, invece, una versione light ma ugualmente golosa del crumble, perché realizzato senza uova e burro e con la farina e lo zucchero integrali!

lievito per dolci

cannella in polvere

PROCEDIMENTO

Sbucciate le mele, tagliatele in quarti o in pezzi abbastanza grossi e inssaporitele in una terrina con il succo di limone, i muesli e un pizzico di cannella. Mescolate e lasciate riposare. Nel frattempo, miscelate la farina integrale con lo zucchero di canna, aggiungete la scorza di limone, il lievito e un pizzico di cannella.