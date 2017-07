DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il crumble di ciliegie è un dolce al cucchiaio goloso e facile realizzato con una base di ciliegie e tante briciole croccanti in superficie. Per definizione il crumble prevede una base di frutta cotta ricoperta da uno strato croccante di pasta frolla, cereali, biscotti o quanto la fantasia suggerisce. Questo crumble, senza uova, è perfetto anche se preparato in cocotte monoporzione e dà il meglio di sé se gustato tiepido!