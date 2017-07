Crumble di albicocche ai corn flakes

PROCEDIMENTO

Lavate le albicocche, eliminate il nocciolo e tagliatele a pezzettini. Raccoglietele in una padella antiaderente con una piccola noce di burro e metà dello zucchero di canna. Cuocetele a fuoco vivo per qualche minuto fino a quando non cominceranno a diventare caramellate. Nel frattempo, impastate in una ciotola la farina con il burro morbido rimasto a pezzetti, lo zucchero di canna e i corn flakes. Dovrete ottenere un composto omogeneo e sfarinoso.