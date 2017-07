DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

I crostini di polenta alla crema di fagioli sono un antipasto diverso dal solito preparato con quadratini di polenta rappresa e grigliati. I crostini di polenta si possono condire in molti modi diversi, proprio come i crostini di pane, e in questo caso ho optato per una crema densa di fagioli cannellini aromatizzati con sale, pepe e prezzemolo. Nonostante preparare la polenta sia un’operazione molto veloce, vi serviranno alcune ore prima di tagliare i crostini di polenta, perché dovrà raffreddarsi completamente.