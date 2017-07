I crostini di lenticchie e cotechino sono degli stuzzichini sfiziosi e originali preparati con la polenta in occasione dell’ultimo dell’anno. Facili e molto scenografici, potete realizzare i crostini di lenticchie e cotechino seguendo la mia ricetta delle lenticchie con il cotechino che andranno, poi, a decorare i crostini di polenta. Questa è l’ultima ricetta del 2012, vi auguro un 2013 strepitoso e ci rileggiamo fra qualche giorno con tante buonissime ricette!

per 8 persone

farina di mais per polenta

PROCEDIMENTO

Preparate la polenta portando a ebollizione l’acqua leggermente salata. Versate quindi la farina di mais a pioggia mescolando continuamente con una frusta a mano. Cuocete la polenta fino a quando non avrà raggiunto la consistenza tipica, cremosa ma soda. Stendete la polenta in modo uniforme su un foglio di carta da forno unto d’olio e lasciatela raffreddare.