DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 90'

PREPARAZIONE PORZIONI 12 tartellette

Le crostatine salate sono cestini di pasta farciti con un ripieno gustoso di ricotta, bietole saltate in padella, uova e parmigiano grattugiato. Perfette su una tavola da brunch o da buffet, queste crostatine salate non possono mancare nel cestino da picnic se decidete di trascorrere una giornata a contatto con la natura! Se non avete le bietole, potete sostituirle con gli spinaci o gli asparagi, ricordando sempre di scottarli e saltarli in padella per insaporirli.