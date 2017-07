crostatine pere e cioccolato

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta frolla come descritto qui. Lasciatela riposare per 30 minuti in frigo avvolta da pellicola. Preparate la crema pasticcera come descritto qui e fatela raffreddare. Stendete la pasta frolla in una sfoglia spessa mezzo cm, foderatevi degli stampi per crostatine e bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta. Distribuite i legumi secchi sulla superficie per evitare che si gonfi in cottura e cuocete la base delle tartellette a 180 gradi per circa 15 minuti. Sfornatele, eliminate i legumi e farcitele con la crema ormai fredda che avrete messo in una sac à poche con bocchetta a stella.