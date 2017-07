Le crostatine alle visciole sono dei dolcetti golosi realizzati con una base di croccante pasta frolla farcita con un cuore dolce di confettura di visciole. Prima di essere cotte in forno, le crostatine alle visciole vengono ricoperte da un doppio strato di pasta frolla e, quando sono ormai fredde, decorate da qualche visciola sciroppata! Non avete le visciole? Sostituitele con le amarene!

PROCEDIMENTO

Dopo aver fatto riposare la pasta frolla per 30 minuti, stendetela in una sfoglia spessa mezzo cm e ricavate circa 20 cerchi del diametro di 12-13 cm. Rivestite gli appositi stampi per crostatine con i dischi, fateli aderire bene ed eliminate la pasta frolla in eccesso.