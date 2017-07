Le crostatine alla marmellata di amarene sono dei dolcetti perfetti per la festa della mamma. Realizzate con una base di semplice pasta frolla, queste crostatine sono farcite con la marmellata di amarene e decorate con un dolce cuore di pasta frolla. Scegliete la marmellata che preferite, l’importante è che sia di un colore rosso intenso che faccia da sfondo al cuore di pasta frolla! Le crostatine alla marmellata sono il regalo perfetto dei figli alle mamme, ma anche un’ottima idea per le mamme che vogliono deliziare la famiglia a colazione e merenda!

PROCEDIMENTO

Per preparare le crostatine alla marmellata di amarene, stendete su un piano infarinato il panetto di pasta frolla che avrete fatto riposare in frigo per 30 minuti. Quando avrete ottenuto lo spessore di circa mezzo cm, posizionate gli stampini delle crostatine sulla pasta frolla per delinarne il perimetro. Tagliate i cerchi con una rotella allontanandovi di qualche mm dal segno lasciato dal pirottino.