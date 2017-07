Crostatine ai fichi

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta frolla impastando la farina con le uova, il burro morbido a pezzetti, lo zucchero e il lievito. Lavorate l’impasto velocemente per ottenere un panetto liscio e omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare 30 minuti in frigo. Trascorso questo tempo, stendete il panetto con il matterello su un piano infarinato e realizzate una sfoglia spessa circa mezzo cm. Utilizzate gli stampini per crostatine per disegnare sulla sfoglia la circonferenza giusta da ritagliare.