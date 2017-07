Crostata lamponi e meringa

PROCEDIMENTO

Impasto

Versare tutti gli ingredienti in una ciotola capiente e lavorarli fino ad ottenere una massa omogenea. Coprire con la pellicola e far raffreddare la pasta frolla in frigorifero per un'ora. Stenderla poi col mattarello, adagiarla nella teglia foderata di carta forno e cuocere in forno per 15 min. circa in forno preriscaldato a 180°C.

Farcitura e decorazione

Preparare la crema pasticciera versando 2 buste di preparato in 500 ml di latte. Emulsionare la crema con una frusta a mano o con uno sbattitore elettrico a media velocità fino a raggiungere una consistenza liscia ed omogenea. Montare 150 g di albumi e 300 g di zucchero al velo fino ad ottenere una meringa spumosa. Versare la crema pasticcera e i lamponi, facendo attenzione a lasciarne da parte a sufficienza per la decorazione finale, sulla pasta frolla ormai fredda Con l'aiuto di una tasca da pasticcere, disporre ciuffi di meringa sulla torta e aggiungere i lamponi rimasti. Dorare i ciuffi di meringa con un cannello.