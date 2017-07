3 luglio 2013 16:07 Crostata di roselline di mele

INGREDIENTI Per la base di frolla farina 00 200 gr

cannella 1 cucchiaino

zucchero di canna 80 gr

burro 140 gr

tuorli 2

pizzico di sale 1 Per la crema pasticcera tuorli 4

amido di mais 40 gr

zucchero 100 gr

latte 300 gr

panna 100 gr

bacca vaniglia 1 Per le rose mele red delicius 4

zucchero 500 gr

Acqua 1 l

limone in succo 1/2

Gelatina spray

PROCEDIMENTO

Prepara la crema pasticcera mettendo in un tegame il latte e la panna, lo zucchero, i tuorli e l’amido di mais. Sbatti tutto con le fruste, poi accendi il fornello e fai addensare a fuoco dolce. Ci sono molti modi diversi per preparare la crema pasticciera; io preferisco il metodo cosiddetto “a freddo” che prevede di mischiare tutti gli ingredienti in un tegame e solo dopo portarlo sul fuoco per lasciare addensare la crema. Così facendo si scongiurano i grumi ed è più semplice ottenere una crema liscia. Una volta pronta, versa la crema in un contenitore, copri con pellicola e lascia raffreddare in frigorifero.

Nel frattempo, prepara la frolla mettendo in un food processor il burro freddo da frigorifero e la farina. Frulla per qualche secondo fino a che il burro si ridurrà in finissime briciole. Questa operazione si chiama “sabbiatura” e serve a ridurre il burro in granelli sottili per far si che si amalgami per bene alla farina ed al resto degli ingredienti. Aggiungi il resto degli ingredienti e aziona di nuovo la macchina fino a che l’impasto tenderà ad aggregarsi.

Rovescia l’impasto su di un piano di lavoro e lavoralo velocemente fino a ottenere un composto liscio ed omogeneo. Ricorda che la pasta frolla, e tutti gli impasti contenenti burro, soffrono il caldo e quindi devono essere lavorati il meno possibile o il burro tenderà a sciogliersi rendendo difficile la lavorazione. Avvolgi la pasta nella pellicola e mettila in frigorifero a riposare per 1 ora. Far riposare la frolla è molto importante: il riposo infatti distende le maglie glutiniche rendendo la pasta più lavorabile. Trascorso questo tempo, stendi la frolla, rivestici una tortiera del diametro di cm 24 e bucherella il fondo con i rebbi di una forchetta; in questo modo eviterai che la frolla si gonfi in cottura perdendo la forma. Appoggia sul fondo un cerchio di carta forno della stessa dimensione della base della crostata e versa all’interno le sfere di ceramica per cottura alla cieca. Se non hai queste sfere che sono specifiche per questa cottura, puoi affidarti al metodo casalingo ed utilizzare dei legumi: dei fagioli o dei ceci andranno benissimo ma ricorda che, una volta utilizzati per la cottura alla cieca, non potrai più cucinarli.

Lava le mele, elimina il torsolo centrale e tagliale a metà, poi a fettine dello spessore di 1 mm con una mandolina. Puoi compiere questa operazione aiutandoti con un levatorsolo. Mi raccomando, non sbucciare le mele o perderesti il bel colore rosso della mela che rende le roselline così realistiche e golose. Immergi le fettine di mela in uno sciroppo di acqua, zucchero e succo di limone e lasciale cuocere per circa 5 minuti in modo che si ammorbidiscano ma senza rompersi. Una volta cotte, mettile a scolare su una gratella. Con le fette di mela, forma tante roselline di dimensioni diverse che posizionerai sulla superfice della crostata. Termina la crostata con della gelatina spray.