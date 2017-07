6 maggio 2015 12:15 Crostata di ricotta e visciole

Crostata di ricotta e visciole

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI crostata di 22 cm La crostata di ricotta e visciole è un dolce tipico della cucina romana ma ereditato dalla tradizione ebraica. Si prepara con una base di fragrante pasta frolla e un ripieno realizzato con visciole e crema di ricotta. La crostata di ricotta e visciole è un dolce goloso, forse uno dei più buoni che possiate assaggiare a Roma dove, fra l'altro, si presenta nelle vetrine delle pasticcerie con il tipico aspetto casalingo e un po' bruciacchiato! Il quartiere del ghetto, a Roma, offre la possibilità di assaggiare quelle più buone e di gustarne anche in molte varianti, come quella al cioccolato.

INGREDIENTI Per la pasta farina tipo 00 400 g

burro 200 g

zucchero semolato 200 g

uova medie 2

la scorza grattugiata di un limone

lievito per dolci un cucchiaino

sale un pizzico Per la crema di ricotta ricotta di pecora 400 g

zucchero semolato 140 g Per le visciole visciole 500 g

zucchero semolato 50 g Per decorare zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO

Per la pasta frolla: disponete la farina e il lievito a fontana, aggiungete il burro morbido a pezzetti e lavorate per qualche istante con la punta delle dita. Aggiungete lo zucchero, preparare la pasta frolla

quindi le uova, il sale e la scorza grattugiata del limone. Impastate bene il tutto fino a quando non avrete ottenuto un panetto omogeneo, sodo ma morbido. Avvolgetelo con pellicola trasparente e fatelo riposare in frigo per 30 minuti. Stendete con il matterello la pasta frolla su un piano infarinato, dovrete ottenere una sfoglia spessa circa 1/2 cm. preparare la pasta frolla

Denocciolate le visciole, raccoglietele in una casseruola e cuocetele per una ventina di minuti insieme allo zucchero. Dovranno disfarsi leggermente e asciugarsi. Fate raffreddare (in alternativa alle visciole fresche, potete utilizzare 200 g di confettura). Nel frattempo, lavorate la ricotta con lo zucchero fino a ottenere un composto omogeneo. cuocere le visciole

Foderate la teglia con un disco di pasta frolla, tenete il bordo ad un'altezza di almeno 5 cm. Bucherellate leggermente il fondo e distribuite un velo di composta di visciole sul fondo. Formate un secondo strato con la crema di ricotta. <p>stendere la pasta frolla e farcire</p>

Livellate bene, formate delle striscioline con la frolla avanzata e incrociatele sulla superficie della crostata di ricotta e visciole. infornare

Infornate la crostata di ricotta e visciole in forno ventilato a 170 gradi per circa 50 minuti (180 gradi per 40 minuti se statico). Dovrà essere dorata. Sfornatela, lasciatela raffreddare e spolverizzatela con lo zucchero a velo.

Lo sapevate che... Le visciole sono la varietà più aspra e selvaggia delle ciliegie e possono essere sostituite, in questa ricetta, dalle amarene o dalle ciliegie stesse. Alcune versioni prevedono le visciole intere o qualche goccia di liquore all'interno della crema di ricotta.