7 agosto 2013 17:14 Crostata di prugne

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone La crostata di prugne è una torta di pasta frolla alle mandorle farcita con un delicato strato di confettura di prugne e prugne fresche tagliate a fettine. Il procedimento adottato per realizzare la crostata di prugne è valido anche per alti tipi di frutta, come le mele o le pesche, il risultato sarà sempre una pasta morbida e delicata!



INGREDIENTI farina 00 240 g

mandorle 100 g

confettura di prugne rosse 4 cucchiai

prugne rosse fresche 3

uova medie 2

burro 150 g

zucchero semolato 150 g

limone non trattato 1

lievito per dolci 2 cucchiaini

cannella in polvere 1 cucchiaino

sale un pizzico

PROCEDIMENTO

Per preparare la crostata di prugne, versate in una ciotola tutti gli ingredienti secchi: la farina setacciata con il lievito, il sale, lo zucchero, la cannella e le mandorle tritate finemente. Aggiungete anche la scorza del limone grattugiata.

Mescolate e fate una fontana al centro della quale sguscerete le uova. Aggiungete anche il burro morbido a pezzetti e cominciate ad amalgamare il tutto con le mani per ottenere un impasto morbido e omogeneo. Trasferite il panetto su un piano di lavoro infarinato e lavoratelo ancora per qualche istante. Lasciatelo riposare per 30 minuti, coperto da pellicola.

Trascorso questo tempo, stendete il panetto con il matterello e dategli una forma circolare del diametro di 24 cm. Foderate con la pasta frolla così preparata uno stampo e tagliate via dai bordi la pasta in eccesso (vi servirà per le strisce). Versate la confettura in una ciotolina, sbattetela con una forchetta e incorporate anche il succo di mezzo limone per renderla più fluida e spalmabile. Distribuitela sulla superficie del disco di pasta frolla.

Lavate e asciugate le prugne, tagliatele a spicchi sottili e disponetele in fila sullo strato di confettura. Ricavate delle strisce larghe e grossolane dalla pasta frolla avanzata e decorate con esse la superficie della crostata di prugne come per formare una griglia.

Infornate la crostata di prugne a 180° per circa 40 minuti, o comunque finché non sarà gonfia e di un bel colore scuro. Lasciate raffreddare prima di servire.

Lo sapevate che... Se preferite, potete utilizzare la confettura di arance o quella di mele cotogne come base per le prugne fresche.