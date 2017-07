DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI crostata 36x10 cm

La crostata di fiori di zucca ripieni è una torta salata gustosa e scenografica preparata con una base di pasta sfoglia farcita con fiori ripieni e una salsa all'uovo e zucchine. Il ripieno dei fiori può variare molto in base agli ingredienti che avete a disposizione, io ho usato formaggio, zucchine grattugiate e pesto genovese! Perfetta per un buffet o un pasto all'aria aperta, la crostata di fiori di zucca si può realizzare anche in versione monoporzione.