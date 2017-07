La crostata alla frutta è una torta golosa e intramontabile, realizzata con una base di pasta frolla, una farcitura di crema pasticcera e una decorazione coloratissima di frutta fresca. La crostata alla frutta è un dolce fresco e scenografico, amato anche dai bambini e perfetto per le calde giornate d'estate. La frutta per la decorazione? Potete scegliere quella che vi piace di più, l'importante sarà alternare i colori e le forme per creare un fantastico effetto visivo!

PROCEDIMENTO

Per la pasta frolla: disponete la farina a fontata, aggiungete lo zucchero, il lievito e la scorza di limone. Unite al centro le uova e il burro morbido a pezzetti. Impastate fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo. Avvolgetelo con pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigo per 30 minuti. Per la crema: sgusciate l'uovo in un pentolino,