Crostata al cioccolato e frutti di bosco

PROCEDIMENTO

Lavorate il composto velocemente per non riscardarlo troppo, dovrete ottenere un panetto liscio e omogeneo. Avvolgetelo con pellicola trasparente e fatelo riposare in frigo per almeno 30 minuti. Riprendetelo e stendetelo con il matterello in una sfoglia spessa circa 7-8 mm.

Rivestite una teglia rettangolare per crostata con fondo amovibile (in alternativa utilizzate uno stampo classico di 20-22 cm di diamentro). Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta e posizionatevi sopra un foglio di carta forno con dei legumi secchi per la cottura in bianco. Infornate a 180 gradi per 30 minuti (rimuovete i legumi dopo i primi 20 minuti). Nel frattempo, realizzate la ganache. Scaldate la panna in un pentolino,