PROCEDIMENTO

Per preparare la frolla versate in un frullatore la farina ed il burro tagliato a dadini; frullate per creare un composto tipo sabbia bagnata poi aggiungete i semi della vaniglia, lo zucchero, il sale e l'uovo. Versate il composto su un tagliere ed impastate velocemente a mano. Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e riponetelo in frigo per 30 minuti. Riprendete la frolla, stendetela dello spessore di 1 cm e coprite uno stampo da crostata. Collocate sopra un foglio di carta forno, riempite con legumi secchi e cuocete a 180° per 20 minuti. Eliminate la carta ed i legumi e fate cuocere ancora 10 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare la base della crostata.

Per preparare la crema pasticcera versate il latte e le bucce del limone in un pentolino antiaderente e portatelo a bollore. In un recipiente montate con una frusta l'uovo e lo zucchero per ottenere un composto spumoso, poi aggiungete l'amido. Appena il latte ha raggiunto il bollore, eliminate le bucce del limone e versate il composto di uova. Mescolate velocemente la crema che si addenserà in pochi minuti poi copritela con la pellicola e lasciatela raffreddare.

Appoggiate la base della crostata su di un piatto da portata, farcitela con la crema pasticcera, aggiungete i lamponi a raggiera e spruzzate la gelatina spray. Conservate la crostata ai lamponi in frigorifero fino al momento di servirla.



