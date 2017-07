Il croque monsieur è un ricco panino di origine francese preparato con fette di pane in cassetta farcite con un doppio strato di prosciutto cotto e formaggio emmental. Sostanzioso e dal sapore irresistibile, il croque monsieur può essere realizzato anche con una scenografica quanto gustosa variante: il croque madame! Si tratta, in pratica, del tradizionale croque monsieur arricchito in superficie da un uovo fritto che lo rende ancor più completo.

PROCEDIMENTO

Preparate la besciamella: fondete il burro in una casseruola, aggiungete lontano dal fuoco la farina setacciata mescolando con una frusta a mano. Rimettete sul fuoco, unite il latte e mescolate a fuoco medio fino a quando la salsa non comincerà ad addensarsi.

Disponete i croque monsieur su una placca rivestita di carta da forno e infornateli a 200 gradi per circa 15 minuti. Per farli dorare in superficie potete azionare il grill durante gli ultimi minuti di cottura. Per preparare la variante croque madame, realizzate i sandwich come descritto finora e aggiungete sulla superficie, una volta cotti, un uovo fritto all’occhio di bue.