DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 10 crocchette

Le crocchette di tagliolini, conosciute anche come ordura di pasta o ordura di tagliolini, sono un primo piatto della tradizione campana realizzato con tagliolini all’uovo farciti, impanati e fritti. Vi lascio immaginare la bontà di questo piatto sfizioso e non troppo difficile da preparare, dove nidi di pasta vengono farciti con prosciutto cotto e scamorza per poi essere racchiusi da una panatura croccante e dorata.