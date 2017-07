DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 15 crocchette

Le crocchette di riso e uvetta sono delle frittelle dolci e aromatiche realizzate con il riso, l'uvetta, le mandorle e il cedro candito. Un trionfo di sapori e profumi, per degli arancini dolci irresistibili, tuffati caldi nello zucchero semolato! Le crocchette di riso e uvetta sono perfette per un dolce veloce, da mangiare al momento in compagnia...una tira l'altra!