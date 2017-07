DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 50'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 crocchette

Le crocchette di piselli sono degli stuzzichini a base di piselli, impanati, fritti e con un cuore filante di scamorza. Verdi come la primavera, delicate e gustose, le crocchette di piselli sono un ottima soluzione per un antipasto, un buffet o una cena informale! Potete sostituire la scamorza al centro con il taleggio, la fontina, il caciocavallo…l’importante è che le serviate ancora calde per stupire tutti con il cuore filante! Se volete rendere vegetariana questa ricetta non dovete fare altro che eliminare la pancetta dal soffritto.