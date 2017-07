DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 15 crocchette

Le crocchette di patate sono un classico della cucina italiana, nonché un piatto amato da tutti, soprattutto dai bambini! Le crocchette di patate si preparano con delle semplici patate lesse schiacciate e insaporite da uova e parmigiano, si impanano e si friggono! Può esserci qualcosa di più buono? Siccome io non mi accontento mai, ho pensato che non fosse un male aggiungere anche un cuore filante a queste fantastiche crocchette di patate! Erano così buone che le ho mangiate caldissime, mentre friggevo le altre! Per fortuna che mi ricordo sempre di lasciarne qualcuna per mio marito che torna affamatissimo.