Le crocchette di fagioli e zucchine sono degli stuzzichini gustosi e vegetariani preparati con fagioli cannellini, zucchine, uova e pane di segale. Perfette come aperitivo o piatto unico, le crocchette di fagioli sono facili e veloci, profumate con il basilico fresco, impanate e poi fritte. Non le lascerete più!

olio per friggere

pangrattato + q.b. per la panatura

PROCEDIMENTO

Mettete tutti gli ingredienti nel mixer, quindi: i fagioli ben sgocciolati, le zucchine tagliate in pezzi piccoli, il pane, l'uovo e il formaggio grattugiato.

Friggete le crocchette di fagioli e zucchine in abbondante olio caldo, rigirandole spesso per evitare che la panatura presenti delle crepe. Scolatele su carta assorbente e servitele calde ma non bollenti.