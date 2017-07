11 dicembre 2014 12:11 Croccante alle mandorle

croccante mandorle

DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6-8 persone Il croccante alle mandorle è un dolce goloso realizzato con soli 3 ingredienti: mandorle spellate, miele e zucchero. Il croccante alle mandorle si prepara facendo caramellare miele e zucchero e cuocendovi le mandorle fino a raggiungere (e non superare) la temperatura di 170 gradi. Oltre questa temperatura, il caramello comincia a bruciare e donerebbe al croccante alle mandorle un retrogusto poco piacevole e una consistenza non perfetta. Se lo cuocete troppo o troppo poco, infatti, potrebbe non avere il grado di croccantezza giusto e potrebbe restare molle o appiccicoso!

INGREDIENTI mandorle sgusciate 350 g

miele millefiori 100 g

zucchero semolato 150 g

limone bio un

PROCEDIMENTO

Sbollentate le mandorle sgusciate per 2 o 3 minuti, scolatele, fatele intiepidire ed eliminate la buccia semplicemente facendo pressione con l'indice e il pollice. Distribuite le mandorle su una leccarda rivestita di carta da forno e tostatele per circa 5 minuti a 180 gradi. lessare, spellare e tostare le mandorle

Versate il miele e lo zucchero in una casseruola, fateli sciogliere lentamente e mescolate una volta sola con un mestolo di legno. Quando il caramello avrà raggiunto la temperatura di 130 gradi, aggiungete le mandorle. Se non avete il termometro, verificate in questo modo: immergete le dita in acqua e ghiaccio e provate a estendere una piccola quantià di caramello fra pollice e indice, dovrà essere elastico). preparare caramello

Mescolate e attendete che la temperatura raggiunga i 170 gradi (in alternativa verificate che abbia un colore ambrato). E' importante non superare questa temperatura visto che già dopo i 180 gradi il caramello diventa amaro! Stendete il composto su un piano di marmo o su una teglia rivestita di carta da forno oleata. Stendetela velocemente con un limone o un'arancia interi così che possano rilasciare l'aroma. Prima che si solifichi completamente, tagliate il croccante alle mandorle in rettangoli o losanghe. raggiungere temperatura - stendere composto con un limone

Fate asciugare completamente il croccante alle mandorle e conservatelo avvolto in carta alluminio in una scatola di latta in un ambiente fresco.

Lo sapevate che... Il croccante alle mandorle è uno dei dolci perfetti per i regali gastronomici di Natale. Goloso e scenografico, si confeziona nei sacchetti trasparenti con colorati nastrini e, se preferite, potete arricchirlo con noci, nocciole o pistacchi!