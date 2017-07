Crescentine fritte

PROCEDIMENTO

Lasciate lievitare l’impasto in una ciotola coperta da un canovaccio pulito per circa un’ora o fino a quando il suo volume non sarà raddoppiato. Ricavate circa 15 pezzi, schiacciateli leggermente con il palmo della mano e lasciateli lievitare per altri 15 minuti. Friggete le crescentine in abbondante olio caldo.