Crepes di castagne con noci e gorgonzola

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 12 crepes

Le crepes di castagne sono un primo piatto autunnale realizzato con crepes alla farina di castagne farcite con gorgonzola e noci. Irresisistibili! Non amo molto la farina di castagne in sé, ha un odore troppo forte e penetrante, ma nelle crepes è meravigliosa! Ovviamente, ho realizzato il più classico degli abbinamenti: noci e gorgonzola dolce…si scioglievano in bocca. Provate anche la fontina o il taleggio, non vi deluderanno!