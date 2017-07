Le crepes alla Nutella sono un dolce goloso e facilissimo, preparato con l'impasto base delle crepes dolci farcite di Nutella e decorate con la granella di pistacchi. Come resistere a queste frittatine sottilissime ripiene? Potete gustare le crepes alla Nutella calde o a temperatura ambiente, oppure formare dei "sigari" da tagliare in girelle al momento di servire.

PROCEDIMENTO

Lasciate riposare la pastella per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo necessario per la pastella, scaldate una crepiera, o una padella antiaderente, del diametro di 18-20 cm a fuoco medio e ponetevi una piccola noce di burro per ungerla. Versate circa un mestolo di pastella sulla crepiera, avendo cura di inclinarla in modo che l’impasto ricopra uniformemente il fondo. Fate cuocere per qualche minuto, dopodiché sollevate la crepe con una spatola e fatela cuocere dall’altro lato fino a quando non sarà leggermente dorata.