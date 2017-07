DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 8-10 crèpes

Le crèpes al cacao sono una golosa variante delle tradizionali crèpes bianche e sono preparate con una pastella liquida e omogenea arricchita dal cacao amaro in polvere. Le crèpes al cacao sono buonissime anche mangiate da sole, magari spolverizzate con lo zucchero a velo, oppure possono accogliere i ripieni e le salse più golose! Dalla classica glassa al cioccolato alla panna montata, passando per confetture di frutti rossi e creme di ricotta o mascarpone. E voi come le preferite?