Il crème caramel è un dolce al cucchiaio a base di caramello goloso e realizzato con pochi semplici ingredienti: uova, latte, zucchero e vaniglia. La differenza la fa la preparazione, la cottura e tutti i piccoli accorgimenti necessari affinché si possa ottenere un dolce perfetto! Innanzitutto, usate ingredienti di primissima qualità perché determineranno il sapore del vostro crème caramel. In secondo luogo, non montate il composto di uova altrimenti la consistenza non sarà liscia e lucida e, inoltre, cuocete il crème caramel a bassa temperatura e a bagnomaria!

PROCEDIMENTO

Profumate il latte con la vaniglia e scaldatelo fino a sfiorare il bollore. Lasciatelo raffreddare per 15 minuti. Per il caramello: sciogliete lo zucchero in una padella insieme a acqua e limone senza mescolare mai, ma roteando solo la pentola.

Cuocete il crème caramel a 140-150 gradi per circa un'ora e 40, regolandovi in base al forno. Se inserendo un coltellino nel budino ne uscirà asciutto allora sarà pronto. Sfornate, lasciate raffreddare il crème caramel all'interno della teglia e poi in frigo per almeno 3 ore. Al momento di servire, sformatelo su un piattino passando un coltello lungo i bordi.