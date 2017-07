DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI circa 400 g di crema

La crema spalmabile alle nocciole è la versione golosa e casalinga della crema spalmabile più celebre e amata, realizzata con cioccolato, nocciole, latte e zucchero di canna. Pochi semplici ingredienti per un risultato davvero soddisfacente, una crema perfetta da spalmare o per farcire torte e biscotti! La crema spalmabile alle nocciole è genuina ed energetica, si prepara in poco tempo e si conserva in frigorifero per una settimana.