La crema pasticcera al cioccolato è un delizioso dolce al cucchiaio realizzato con la ricetta base della crema pasticcera resa più delicata dalla panna fresca e arricchita dal cioccolato fondente. La crema pasticcera è buonissima se mangiata da sola o può diventare protagonista di golose farciture nelle crostate, le brioche o i biscotti! Voi come la preferite?

PROCEDIMENTO

Sgusciate le uova in una casseruola, aggiungete lo zucchero e sbattete bene con un frusta per ottenere un composto omogeneo. Incorporate sempre mescolando la maizena setacciata e unite a filo il latte e la panna.

Profumate con l'estratto di vaniglia e mettete sul fuoco. Sempre mescolando, cuocete la crema pasticcera al cioccolato su fiamma bassa e quando comincerà ad addensarsi unite il cioccolato tritato grossolanamente. Mescolate ancora per scioglierlo,

cuocete fino a raggiungere al consistenza giusta tipica della crema. Lasciate raffreddare la crema pasticcera al cioccolato sigillandola con pellicola trasparente per evitare che si formi la crosticina in superficie.

Lo sapevate che...

La crema pasticcera è una delle preparazioni di base più utilizzate in pasticceria. Protagonista di moltissimi dolci celebri, si può realizzare in tante versioni, come quella al cacao, al limone o al caffè!