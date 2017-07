DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La crema inglese è una golosità molto utilizzata in pasticceria per farcire torte ma costituisce anche un dolce al cucchiaio molto prelibato, da gustare in una coppa magari aromatizzato con caffè, cannella o cacao. Fate molta attenzione a non fare arrivare ad ebollizione la crema inglese perché altrimenti perderebbe tutta la fluidità che la caratterizza. Se avete un termometro da cucina, assicuratevi che la temperatura della crema in cottura non superi gli 84 gradi.