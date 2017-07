DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La crema di patate e topinambur è un primo piatto perfetto per la stagione fredda e che può essere servito anche come antipasto, magari in ciotoline monoporzione. Mi è arrivato un "carico" di topinambur e ho dovuto pensare a un modo facile e gustoso per cucinarli, ecco qui! :) Profumate la crema di patate con la salvia fresca e mi raccomando accompagnate con tantissimi crostini croccanti di pane!