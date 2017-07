Crema al mascarpone profumata al mandarino

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

Per questo dessert ho deciso di profumare la classica crema al mascarpone con la scorza di mandarino, il risultato è squisito! La potrete usare per accompagnare panettone e pandoro oppure servirla come dolce al cucchiaio insieme ad una ganache al cioccolato, a voi la scelta!