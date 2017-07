Cozze gratinate

PROCEDIMENTO

Unite anche l’olio e l’acqua di cottura delle cozze (che avrete preventivamente pulito, privato della barbetta e fatto aprire in una pentola con il coperchio). Frullate il tutto per ottenere un composto morbido e modellabile.

Private ogni cozza della parte di guscio vuota e farcitele con un po’ di ripieno esercitando una leggera pressione per non lasciare spazi vuoti. Disponente le cozze su una teglia rivestita di placca da forno, ungete con un filo d’olio e infornate a 200° per circa 20 minuti, o fino a quando le cozze non avranno un colorito dorato.