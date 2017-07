DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il couscous con melanzane e ceci è un primo piatto leggero e gustoso preparato con melanzane cotte in forno e ceci, il tutto con un tocco piccante. Il couscous precotto è sempre una garanzia: non fai in tempo a cuocerlo che è già pronto e devi pure sbrigarti a pensare al condimento! Molto spesso lo condisco nella maniera più classica, ovvero con i pezzetti di pollo e le verdure saltate in padella, ma di recente ho scoperto quello al pesto, che non è niente male! Il suo sapore è delicato ma consistente, soddisfa il palato, forse anche più della pasta :)