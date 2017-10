PROCEDIMENTO

Tagliate il seitan in fettine spesse circa un cm. Tamponatele con carta assorbente per eliminare eventuale acqua in eccesso. Preparate la panatura: lavate e asciugate il prezzemolo, tritatelo nel mixer insieme ai pomodori secchi. Unite il composto ottenuto al pangrattato e amalgamate bene.

Impanate le fettine di seitan nella panatura, esercitando una leggera pressione su entrambi i lati per farla aderire bene. Scaldate 4 o 5 cucchiai di olio di oliva in una padella e fatevi dorare le cotolette di seitan in modo uniforme per circa 7-8 minuti. Salatele in superficie.