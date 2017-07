Le cotolette di pollo sono un classico secondo piatto a base di carne realizzato con fettine di petto di pollo impanate e poi fritte. Le cotolette di pollo sono croccanti e dorate, aromatizzate dalle erbe fresche e perfette per accontentare tutta la famiglia in poco tempo! Sono uno dei piatti preferiti dai bambini e si possono realizzare in anticipo e friggere poco prima di servirle in tavola!

PROCEDIMENTO

Esercitate una leggera pressione con le mani per far aderire bene la panatura. Scaldate l'olio in una larga padella e friggetevi poche cotolette per volta fino a quando non saranno dorate in modo uniforme da entrambi i lati. Scolate le cotolette di pollo su carta assorbente e servite immediatamente.