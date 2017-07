Le cotolette di melanzane sono un secondo piatto veloce e gustoso preparato con fette di melanzane impanate in uovo e pangrattato e poi fritte. Le cotolette di melanzane assomiglieranno alle più famose cotolette di carne e potrete realizzare così un secondo piatto vegetariano e pieno di gusto!

olio di semi per friggere q.b.

PROCEDIMENTO

Lavate le melanzane, asciugatele e tagliatele in fette spesse circa un cm. In una ciotola bassa sbattete le uova con un pizzico di sale. Passate le fette di melanzane da entrambi i lati nell’uovo sbattuto, dopodiché impanatele bene con il pangrattato

in modo uniforme esercitando, se serve, una leggera pressione con le mani. Scaldate abbondante olio di semi in una padella e friggetevi poche cotolette di melanzane per volta. Fatele dorare da entrambi i lati e scolatele su carta assorbente.