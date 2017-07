DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

La cotoletta alle erbe è un secondo piatto molto aromatico, preparato con fettine di fesa di vitello rivestite di una croccante panatura. Scegliete le erbe che più preferite, ricordando di non eccedere nelle quantità di ognuna per evitare un sapore troppo forte della cotoletta. Potete utilizzare, al posto della fesa di vitello, il petto di pollo o di tacchino ed eliminare la farina di mais per la panatura della cotoletta.