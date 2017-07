3 giugno 2014 14:32 Costine di maiale alla birra

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Le costine di maiale alla birra sono un secondo piatto gustoso e facile da realizzare, preparato con una marinatura alla paprica dolce e un condimento alla birra. Le costine di maiale non hanno un aspetto molto gradevole, ma sono succulente e tenere, saporite soprattutto se mangiate calde e accompagnate da un'insalata mista!

INGREDIENTI maiale 8 costine

paprica dolce 2 cucchiaini

pepe 1 cucchiaino

olio di oliva 6 cucchiai

sale q.b.

birra chiara 330 ml

PROCEDIMENTO

Cospargete le costine di maiale con la paprica, il sale e il pepe miscelati. Bagnatele con l'olio e lasciatele marinare coperte da pellicola in frigorifero per un'ora. Trascorso questo tempo, ponetele in una padella ben calda e fatele rosolare in modo uniforme.

Sfumate con la birra chiara e proseguite la cottura per altri 20 minuti con il coperchio. Negli ultimi minuti di cottura togliete il coperchio per far ridurre il fondo di cottura.

Servite immediatamente le costine di maiale alla birra.