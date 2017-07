DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 cosce di pollo

Le cosce di pollo impanate ai crackers sono un secondo gustoso e sfizioso preparato con i fusi di pollo impanati nei crackers e poi cotti in forno. Dorate e croccanti, queste cosce di pollo sono fantastiche! Ho pensato che potevano essere perfette per i bambini ma anche per i mariti che non amano la carne con l’osso :) In fondo, queste si afferrano e si sgranocchiano come fossero uno snack!