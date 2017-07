I cornetti integrali sono dei bocconcini soffici e golosi di pasta lievitata, preparati con un impasto a base di farina integrale e miele. Perfetti per qualunque momento della giornata, i cornetti integrali sono facili e veloci, senza sfogliatura ma dalla consistenza soffice e areata. Potete mangiarli semplici, vuoti, o farcirli con le vostre creme e confetture preferite.

uova medie + uno per pennellare

PROCEDIMENTO

Preparate il lievitino prelevando dal totale e impastando: 100 g di farina, il lievito, 50 g di acqua e 50 g di latte tiepidi. Mescolate e fate lievitare fino al raddoppio in una ciotola coperta da pellicola. Una volta pronto, versate questo pre impasto sulla farina restante, lo zucchero, l’acqua e il latte rimasti. Impastate energicamente per qualche minuto, quindi unite il miele.

Amalgamate ancora con il gancio, quindi aggiungete un uovo alla volta e una volta assorbiti, iniziate l’inserimento del burro morbido a pezzetti. Proseguite lentamente fino alla fine. Aggiungete un pizzico di sale. Dovrete ottenere una palla liscia ed elastica, morbida ma non appiccicosa. Fate lievitare per circa 3 ore in un luogo chiuso e privo di correnti.