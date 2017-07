DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

Le coppette alla ricotta e mirtilli sono un dessert leggero ideale per finire in bellezza una cena. A base di ricotta e mirtilli, con miele e farina integrale, sono a basso contenuto calorico, ideale se avete voglia di gustare qualcosa di dolce ma senza dover sgarrare troppo. Potete sostituire i mirtilli con altri frutti di bosco, more, mirtilli o fragole. Potete servirle tiepide oppure prepararle in anticipo e servirle fredde.