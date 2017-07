La coppa ai mirtilli e cioccolato è un goloso dolce al cucchiaio realizzato con strati di pan di spagna, crema diplomatica all'arancia, cialde morbide al cioccolato e mirtilli freschi. E' più difficile a dirsi che a farsi, tranquilli! La coppa ai mirtilli e cioccolato, infatti, si prepara quando si ha un po' di tempo a disposizione ma i passaggi sono facili e divertenti, senza contare che potrete darle la forma che preferite! Scegliete il bicchiere in cui volete comporre il dolce e ritagliate pan di spagna e cialde della stessa misura per formare gli strati :)

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Incorporatela all'impasto fino a renderlo omogeneo. Stendete il composto su un foglio di carta da forno dandogli uno spessore di un cm. Trasferitelo in frigorifero per almeno un'ora o fino a quando non sarà ben sodo.