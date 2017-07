I cookies (o Chocolate chip cookies) sono dei golosi biscotti di origine americana realizzati con un impasto arricchito dalle gocce di cioccolato. Il bello dei cookies è che puoi prepararli in un pomeriggio freddo d’inverno, profumare la cucina di burro e cioccolato e poi conservarli per diversi giorni. Così, puoi mangiarne qualcuno a colazione, qualche altro a merenda, con una bella tazza di tè. Insomma, è sempre il momento dei cookies! Io ho trovato fantastici questi biscottoni americani, soprattutto con l’aggiunta delle noci tritate grossolanamente

PROCEDIMENTO

Lavorate il burro a crema insieme ai due zuccheri e il sale (in una ciotola o con l’impastatrice) fino a quango non avrete ottenuto un composto omogeneo. Aggiungete quindi l’uovo, e poi la farina setacciata insieme al bicarbonato.

Trasferite l’impasto in una terrina capiente, incorporate le gocce di cioccolato (lasciatene un po’ da parte per decorare i cookies) e le noci tritate. Amalgamate il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo e lasciatelo riposare in frigo per 30 minuti.