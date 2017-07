DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 25 biscotti

I cookies al cioccolato (double chocolate chip cookies) sono deliziosi biscotti americani realizzati con un impasto goloso a base di cioccolato e burro. Ho preparato qualche tempo i cookies originali (andati a ruba) ma per il compleanno della mia mamma ho deciso che serviva una dose massiccia di cioccolato e caffè visto che lei li ama in tutte le forme! Non cuocete i cookies al cioccolato per troppo tempo, sono migliori se cotti il minimo necessario