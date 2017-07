Coniglio e patate in umido è un secondo piatto di carne molto gustoso preparato con pezzi coniglio e patate, insaporiti da pomodori rossi, sedano, cipolla e carote. Per questa ricetta ho utilizzato la pentola a pressione ma potete tranquillamente scegliere quella tradizionale raddoppiando i tempi di cottura indicati. Coniglio e patate in umido è un piatto perfetto per le giornate d’inverno!

PROCEDIMENTO

Lavate e tagliate il coniglio in pezzi. Affettate sedano, carota e cipolla e raccoglieteli in pentola con il burro e l’olio. Fateli appassire a fuoco vivo, dopodiché aggiungete i pezzi di coniglio e regolate di sale.

Fate rosolare bene il coniglio da entrambi i lati, sfumate quindi con il vino bianco e lasciatelo evaporare ma non del tutto. Unite quindi i pomodorini lavati e privati dei semi e un mestolo di brodo vegetale bollente. Chiudete la pentola a pressione e cuocete per 20 minuti dall’inizio del sibilo (se utilizzate una pentola normale raddoppiate i tempi di cottura, sempre con il coperchio). Trascorso questo tempo aggiungete anche le patate tagliate in grossi spicchi e qualche altro mestolo di brodo. Richiudete e cuocete per 10 minuti dall’inizio del sibilo (20 minuti per la pentola tradizionale).