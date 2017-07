DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il coniglio con uova strapazzate e piselli è un secondo piatto primaverile facile e gustoso preparato con pezzi di coniglio insaporiti dal brodo vegetale, dalle uova e dai piselli. Questo piatto non vede la luce molto spesso nella mia cucina perché non amo particolarmente i piselli, ma vi assicuro che se lo servite leggermente brodoso e lo accompagnate con qualche fetta di pane casereccio non potrete resistergli!